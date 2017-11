Avere un tasso di disoccupazione che si avvicina allo zero potrebbe essere il sogno di molte capitale europee. Per Eichstätt, 14 mila abitanti nella regione della Baviera, è una realtà. È in Germania la città in cui trovare qualcuno senza lavoro è quasi un’impresa. Più di preciso nel parco naturale della valle dell’Altmühl, dove si trova questa piccola cittadina universitaria barocca. Racconta Tobias Buck sul ‘Financial Times’: i giorni peggiori, questo centro dall’architettura barocca, li ha vissuti nel bel mezzo della crisi del 2009 quando il tasso di disoccupazione aveva raggiunto il 2,2%. Ora è all’1,3%, il più basso di tutta la Germania, dove pure il numero complessivo di disoccupati è appena di 2,5 milioni (5,4% il tasso di disoccupazione tedesco, il più basso dai tempi dell’unificazione). In Italia il tasso di disoccupazione si è attestato a settembre all’11,1% ma negli anni passati i senza lavoro erano arrivati anche al 13,4%. Storia diversa ad Eichstätt dove, secondo il giornale finanziario, le aziende fanno persino fatica a trovare lavoratori come in molte città industriali del sud della Germania. «Eichstätt beneficia della vicinanza dell’Audi» e di altre aziende dell’indotto, si legge nel reportage da questa piccola città che sembra uscita da una fiaba dei fratelli Grimm. Da favola sono anche le parole del sindaco Andrea Steppberger: «Tante aziende locali sono ben felici se non arrivano nuovi ordini perchè non hanno abbastanza lavoratori per soddisfare la domanda». Secondo un sondaggio realizzato da DZ Bank il 61% delle aziende tedesche avrebbe bisogno di più lavoratori di quelli che effettivamente ha. Un terzo di queste aziende ha perso alcune commesse proprio per mancanza di manodopera. La camera di commercio di Ingolstadt stima che nella zona tutta attorno alla Baviera ci siano 10 mila posti di lavoro vacanti di manodopera specializzata. Un problema che si ripercuote su tutta l’economia del territorio che in questo modo non riesce a generare crescita economica.