Escusivamente Istituti bancari o uffici postali per elargire il salario. Questa è la proposta di legge, già approvata alla camera (passerà all’esame del Senato), la quale ha come prima firmataria Titti Di Salvo, vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera. Il disegno di legge per una busta paga tracciabile esiste da tempo. “I datori di lavoro o committenti corrispondono la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) accredito diretto sul conto corrente del lavoratore; b) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale; c) emissione di un assegno da parte dell’istituto bancario o dell’ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato”, si legge nel testo. “I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di assegni o di somme contanti di denaro, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato”, altro passaggio della proposta di legge, in cui si afferma che “la firma della busta paga apposta dal lavoratore non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione”.