Alla vigilia del più importante evento dedicato alla gioielleria degli EAU, gli organizzatori del VOD Dubai International Jewellery Show stanno preparando diverse sfilate, presentazioni di tendenze, incontri con gli influencer e tanto altro per intrattenere i consumatori più alla moda durante i quattro giorni dedicati all’evento.

L’evento si terrà dal 15 al 18 novembre presso il Dubai World Trade Center e vedrà l’unione delle due più importanti fiere degli Emirati: il VICENZAORO Dubai per gli operatori del settore e la Dubai International Jewellery Week, rivolta ai consumatori. Ecco cosa aspettarsi da questa spettacolare e nuovissima esposizione di gioielli davvero unica nel suo genere.

Oltre 500 brand di lusso regionali e internazionali

A seguito del grande successo del road-show pre-promozionale durato tre mesi e guidato da Luca Veronesi in qualità di Show Director, una delegazione di primo piano ha messo insieme i principali brand di gioielleria del mondo che Dubai abbia mai visto. I consumatori potranno rifarsi gli occhi con le più recenti collezioni dei brand internazionali più venduti in Cina, Russia, Singapore, Thailandia, Regno Unito, Stati Uniti e altri ancora, che introdurranno nuove linee di prodotti, collezioni e pezzi in oro e diamanti realizzati su misura. Tra i brand locali vi sono Dhamani, Mahallati, La Marquise, Malabar Gold and Diamond, Amwaj, Renee Jewellers e altri, mentre a rappresentare la scena globale vi sono brand del calibro di Nsouli, Itan, Leading Italian Jewels, Superoro, Chiampesan, Luca Carati, Ferrari Firenze, Garavelli e tanti altri.

2. Creazioni da passerella

Oltre alle strabilianti collezioni di diamanti e gioielli, i visitatori avranno la possibilità di assistere ogni giorno a sfilate di moda che metteranno in mostra le ultime tendenze grazie a modelli di fama internazionale. La sfilata a tema “oro” della giornata d’apertura, intitolata “Extreme Sophistication”, darà un tocco di luce alle passerelle, mentre quella dedicata ai diamanti “The Master’s Archive” e alle pietre colorate “Fauvist Fantasy” prenderanno vita rispettivamente il secondo e il terzo giorno. Il giorno di chiusura invece, il 18 novembre, sarà dedicato in parte anche ai Jawhara Heritage Awards, premi pensati con l’obiettivo di promuovere i giovani talenti locali creando opportunità di carriera per gli stilisti della regione.

3 3. Incontri con gli influencer

Oltre a godere delle sfilate di moda, i visitatori e gli appassionati avranno modo di partecipare a incontri quotidiani con alcuni dei principali influencer e personaggi famosi della regione e di rimanere a stretto contatto con le loro icone di stile preferite. L’evento di quest’anno accoglierà Aishwarya Ajit il primo giorno, Nina Zandnia il secondo giorno, Nina Ali il terzo giorno e Nisa Tiwani il quarto giorno, che saranno intervistate dai redattori di alcune delle più famose riviste di moda e lifestyle di Dubai.

Moda e gioielli insieme

In questa stagione, il meglio della moda e dei gioielli si fondono. Il VOD Dubai International Jewellery Show collaborerà con la Arab Fashion Week, per mostrare alla facoltosa società di Dubai la più impressionante raccolta di gioielli di lusso e di collezioni di moda. Entrambi gli eventi si svolgeranno nel corso dei quattro giorni e ospiteranno una serie di seminari e presentazioni nei diversi luoghi della fiera, con l’obiettivo di attrarre clienti interessati a entrambi gli eventi.

Ultime tendenze

Il VOD Dubai International Jewellery Show non si accontenta di essere la più grande fiera del settore orafo-gioielliero del Medio Oriente, ma si pone anche come strumento indispensabile per gli esperti di moda che vogliono tenere d’occhio le principali tendenze del settore. Entrambe le tendenze del comparto orafo-gioielliero del 2017 e 2018 saranno discusse durante i seminari TRENDVISION, aperti a tutti. Condotti dalla Forecaster Paola De Luca, questi incontri sono davvero imperdibili.

Il VOD Dubai International Jewellery Show è aperto ai consumatori al dettaglio e agli operatori del settore. L’evento aprirà le porte al pubblico dalle 14:00 alle 22:00 del 15, 16 e 18 novembre 2017 e dalle 15:00 alle 22:00 del 17 novembre 2017. L’ingresso è libero. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.jewelleryshow.com