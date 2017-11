Per Oscar Farinetti di Eataly è “un’Expo permanente per la filiera dell’agroalimentare made in Italy”. Fico, Fabbrica Italiana Contadina aprirà i battenti a Bologna mercopledì 15, ma è stata presentata in anteprima alla stampa.

La nuova Mecca dei buongustati italiani (e non solo) avrà ingresso rigorosamente gratuito, conta di ospitare 6 milioni di visitatori annui, su una superficie di 100.000 mq di cui 20.000 all’aria aperta, con 200 animali, 2.000 varietà di piante ortofrutticole, per un investimento compòlessivo di circa 100 milioni di euro.

Il parco sarà aperto tutti i giorni dalle