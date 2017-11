«Meridiana sarà rinominata Air Italy, vogliamo veramente essere il vettore nazionale italiano e servire gli italiani»: così Akbar Al Baker, ceo di Qatar Airways, che ora detiene il 49% del vettore sardo.

E la notizia solleva da subito aspre polemiche, a cominciare da Mauro Pili, il deputato di Unidos che solo qualche giorno fa aveva diffuso un comunicato in cui paventava l’allontanamento dell’azienda dalla Sardegna. «Un vero e proprio colpo letale, Meridiana sarà cancellata, cambierà nome dopo aver fatto passare tutti gli aerei sotto Air Italy – si legge su La Nuova Sardegna -. La storica compagnia sarda non esisterà più. L’annuncio getta sconcerto in tutto il personale sardo con le prospettive di abbandonare l’asse sardo a favore del Nord Italia».

«Un danno immenso che viene confermato nel vertice mondiale dell’aviazione. L’operazione che avevo denunciato nei giorni scorsi viene di fatto confermata e aggravata – sottolinea il deputato isolano – da questa dichiarazione inaspettata e inaccettabile rispetto agli stessi accordi con il governo». «Il tema non è stato discusso – replica l’azienda sarda -. Non c’è una discussione su questo tema. Al Baker ha fatto un ragionamento su una compagnia nazionale, vera compagnia di bandiera italiana e quindi avrà pensato di usare uno dei marchi del nostro gruppo. Abbiamo fatto una dichiarazione ma questo non ha niente a che vedere con i futuri assetti».