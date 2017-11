La catena Eurospin ha richiamato un lotto di Filetti di Acciughe in Olio di Oliva da 80g del marchio Athena per “rischio chimico”. Il richiamo è stato pubblicato nell’area apposita del sito del ministero della Salute.

Nel prodotto, si legge sul sito del ministero, è stata infatti rilevata “presenza di istamina oltre il limite consentito”. La raccomandazione è di “non consumare il prodotto e riportarlo presso il punto di vendita”. L’eccesso di istamina può scatenare allergie, nausea e vomito.

Il prodotto è importato da Sea Fish Spa di Ospiate di Bollate (MI). La sede dello stabilimento è ‘Quartier Industriel Anza cote mer B.P. 6294 Anza-Agadir’, in Marocco.