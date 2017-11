“Ecomondo non è più soltanto la Fiera dell’ambiente, ma l’appuntamento leader dell’economia italiana. Perché negli anni è cresciuta, fino a diventare una delle fiere più importanti nel campo dell’economia, non solo green”. Così il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, intervenuto questa mattina alla fiera di Rimini per l’inaugurazione dell’evento di riferimento dell’economia circolare.

“Qui – ha continuato – trattiamo quella parte dell’economia che rappresenta il futuro della crescita italiana e globale. Dobbiamo crescere ancora di più e guardare all’estero, e vorrei che Ecomondo diventasse la fiera dell’economia più importante al mondo. Sono convinto sia un obiettivo alla nostra portata, visti i risultati ottenuti sino ad oggi”.

Tante le novità esposte in fiera, a rappresentare un settore fortemente dinamico. Fra le più curiose: il macchinario che raccoglie gli abiti usati senza maniglia basculante, ma con un’apertura antintrusione di più facile utilizzo, touch-screen digitale e possibilità di selezionare dal monitor un buono sconto. La App concepita per supportare i tecnici nei rilievi energetici e strutturali delle scuole e che misura i consumi energetici e la vulnerabilità sismica degli edifici scolastici. La pista ciclabile che consente di pedalare immersi in una scia luminosa, senza bisogno di elettricità. In esposizione anche l’auto ad aria compressa alimentata da energia prodotta dal vento, il triciclo elettrico a pedalata assistita, allestito con vasca ribaltabile per la raccolta rifiuti, 100% ecologico. E, per finire, la prima compostiera mobile al mondo che riceve rifiuto organico e, direttamente, processa il materiale per farlo diventare compost.

Lorenzo Cagnoni, presidente di IEG (Italian Exhibition Group, la società che gestisce le sedi espositive di Rimini e Vicenza), in sede di inaugurazione ha ricordato la ricchezza di questa edizione: “Ecomondo si unisce a Key Energy e a al salone dei veicoli ecologici Sal.ve. E continua a crescere ogni anno e a produrre innovazione, basti pensare a Key Solar, il nuovo settore espositivo sul fotovoltaico, alla Città Sostenibile con H2R. Auguro pieno successo di business alle oltre 1.200 aziende presenti qui in fiera, che attendono oltre 100.000 visitatori professionali provenienti da circa 60 paesi diversi. Il quartiere fieristico è interamente occupato dalla manifestazione e negli anni a venire dovremo pensare a creare nuovi spazi espositivi”.