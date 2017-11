Sempre più donne al lavoro sui treni, e sempre più neoassunti laureati. E se tra i macchinisti le donne sono ancora in minoranza, tra i capitreno la percentuale è aumentata. Infatti, Tra i nuovi assunti come personale a bordo dei treni, il 51% è di sesso femminile. Parlando del livello di istruzione il 27% ha una laurea (anche se non richiesta in tutti i ruoli), mentre il 73% il diploma di maturità. Per i futuri dipendenti delle Ferrovie inzieranno ora i corsi di formazione. L’azienda ha infatti deciso di procedere alle assunzioni prima del tempo, per sostituire il personale che, dalla seconda metà del prossimo anni, lascerà il posto di lavoro per ricambio generazionale. Nel frattempo saranno formati i neoassunti. Per diventare macchinista, infatti, ci vogliono dai 9 ai 12 mesi mentre per la mansione di capotreno fino a 6 mesi. ‘L’anticipo di alcuni mesi nell’ingresso in azienda del nuovo personale è necessario per avviare da subito il percorso di professionalizzazione – ha spiegato Trenitalia – a beneficio della qualità e regolarità del servizio offerto ai clienti’.