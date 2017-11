Nel 1950 nei paesi che oggi compongono l’Unione Europea c’erano 380 milioni di persone, nel 2050 arriveranno a 500 milioni. Se guardiamo ai paesi del nord’ Africa e a quelli poco di là del Sahara, le persone erano 128 milioni nel 1950 e saranno piu’ di 1 miliardo nel 2050. Già nel 2005 è avvenuto un sorpasso storico. Per la prima volta da molti secoli gli europei sono in minoranza rispetto agli abitanti delle zone più vicine. Inoltre i nostri vicini, più numerosi, sono anche più giovani ed in età lavorativa. Se prendiamo un cittadino dell’Etiopia con un reddito medio del suo paese (non il più povero) e lo trapiantiamo in Italia dandogli il reddito mediano di uno straniero (16.000 euro contro i 24,000 di un italiano), il suo reddito, a parità di potere di acquisto, sarà 12 volte più alto che nel paese di origine. Per raffronto storico, all’alba delle migrazioni di massa verso gli Stati Uniti della fine del 1800, il divario tra il salario in Italia ed il salario potenziale che un immigrato poteva ricevere negli USA era di 4 volte; ben inferiore al divario che ora separa il potenziale salario italiano da quello dei paesi di origine degli immigrati. E’ naturale aspettarsi un aumento delle pressioni migratorie nei prossimi anni, che ci piaccia o no. Quindi pensare di bloccare completamente l’immigrazione o discuterne in base a sentimenti personali è controproducente. E’ d’uopo imparare a gestire i flussi migratori in maniera lungimirante e attiva, anziché subirli passivamente ed approcciarli come una emergenza continua. Questo è il modo migliore per rendere l’immigrazione una risorsa e non una minaccia. Bisogna migliorare la gestione dei migranti economici, coloro che vengono per migliorare la propria condizione di vita. In Italia questo tipo d’immigrazione è regolata dal decreto flussi che ogni anno determina il numero di persone che possono essere ammesse nel territorio italiano per motivi di lavoro o di ricongiungimento famigliare. Questo sistema viene utilizzato tuttavia per regolarizzare soprattutto lavoratori stranieri che già risiedono e lavorano in Italia (e che sono arrivate clandestinamente), ma non è un sistema virtuoso di selezione di immigrati all’origine. Una delle conseguenze di quest’approccio è che l’Italia ha la quota più bassa di immigrati laureati dell’Unione Europea. Se prendiamo la popolazione tra i 25-54 anni, la fascia più attiva nel mercato del lavoro, solo il 12% degli immigrati è laureato (fra gli italiani siamo al 21%). In Germania invece gli immigrati laureati sono il 25%, in Francia il 33% e nel Regno Unito il 54%. Una politica d’immigrazione volta a selezionare ed attrarre talenti sarebbe un vantaggio per la comunità. Ad esempio, diverse prestazioni professionali nei paesi europei, spesso fornite da stranieri, costano meno e la qualità è quantomeno la stessa che in Italia. Uno dei motivi è proprio l’abbondanza di offerta di professionisti, grazie anche al contributo degli immigrati. Ci sono tanti aspetti legati all’immigrazione che meriterebbero una discussione come l’integrazione, la criminalità, gli effetti sul mercato del lavoro e quello sulle finanze pubbliche. Il lavoro di molti ricercatori ci dice che spesso ci sono più luci che ombre riguardo a questi temi. Il punto di fondo è che l’immigrazione sarà uno dei fenomeni più importanti di questo secolo. In Italia il nostro dibattito è fermo allo Ius Soli, ma è probabile che l’immigrazione sarà un tema di campagna elettorale così come lo è stato in Francia, Germania ed USA. Speriamo che si parli soprattutto della visione di lungo periodo e di come elaborare un assetto istituzionale e legislativo che ci permetta di affrontare al meglio questi fenomeni. Le leggi principali che regolano i flussi migratori (Bossi-Fini o la Turco-Napolitano) sono di oltre 15 anni fa. E’ necessario istituire un ‘Ministero dell’Immigrazione e dell’Integrazione Culturale’, perché un fenomeno così complesso e rilevante, necessita d’attenzioni specifiche affinché possa essere una risorsa per il Paese.