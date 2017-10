L’assemblea degli azionisti di Mediobanca ha nominato il consiglio di amministrazione per il prossimo triennio. Oltre al presidente Renato Pagliaro, all’ad Alberto Nagel e al dg Francesco Saverio Vinci, confermati, entrano nel board per la lista di maggioranza presentata dal patto di sindacato: César Alierta, Valérie Hortefeux, Massimo Tononi e Gabriele Villa. Confermati Maurizia Angelo Comneno, Marie Bolloré, Maurizio Carfagna, Maurizio Costa, Elisabetta Magistretti, Alberto Pecci.

In rappresentanza dei soci di minoranza sono stati eletti i candidati dei fondi Angela Gamba e Alberto Lupoi. L’a.d. dell’istituto Alberto Nagel ha anche confermato “l’intenzione di alleggerire la partecipazione in Generali nell’orizzonte di piano, sul mercato con un collocamento, o con un collocamento privato. Per il 3% o per una quota superiore, a condizione che ci siano opportunità di investimento che ci convincono”. Si guarda alle aree del wealth managemernt, l’espansione di Compass e lo specialty finance.