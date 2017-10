Alta gioielleria e moda d’eccellenza si danno appuntamento a Dubai dal 15 al 18 novembre prossimi. Quest’anno, infatti Vod Dubai International Jewellery Show e Arab Fashion Week hanno dato vita a una partnership per legare insiemei due comparti del lusso e rappresentarne le eccellenze alla ricca clientela del Golfo.

Con il debutto al Dubai World Trade Centre dal 15 al 18 novembre, il Vod Dubai International Jewellery Show trasformerà l’Emirato in un punto di convergenza per la supply chain globale del gioiello. Parallelamente, l’Arab Fashion Week, che si tiene due volte l’anno, continua a rivoluzionare il settore regionale della moda, grazie a sfilate Resort e Ready-Couture di oltre 50 designer internazionali e locali. L’evento, che per la prima volta si terrà dal 15 al 19 novembre al City Walk in collaborazione con Meraas, ospiterà anche presentazioni di brand internazionali, una selezione di boutique pop-up di alcuni dei principali fashion retailer della regione e marchi made-in-Uae, dimostrando il proprio impegno nel settore della moda degli Eau e rafforzando ulteriormente la posizione di Dubai nel circuito della moda internazionale.

Per garantire la presenza degli amanti dei gioielli e degli appassionati di moda, le due manifestazioni hanno organizzato congiuntamente una serie di seminari, presentazioni e trunk show presso le rispettive location, con l’obiettivo di richiamare visitatori animati dalle stesse passioni ad entrambi gli eventi.

“La sinergia tra il Vod Dubai International Jewellery Show e l’Arab Fashion Week rappresenta un’ottima occasione per promuovere un legame strategico tra il mondo della gioielliera e quello della moda, offrendo valore aggiunto al sistema del lusso sia negli Eau sia a livello internazionale”, ha dichiarato Corrado Facco, direttore generale di Italian Exhibition Group e vicepresidente di DV Global Link, che organizza il Vod Dubai International Jewellery Show. “Entrambi i partner infonderanno conoscenze, know-how e competenze nei rispettivi eventi, impegnandosi a stimolare il dialogo tra attori chiave di settore, istituzioni, associazioni e aziende, in modo da rendere le due manifestazioni collettivamente più forti attraverso il reciproco aiuto”, ha aggiunto.

“Nel corso della storia, moda e gioielleria sono sempre state trattate come settori distinti, benché si tratti di articoli indossabili che procedono all’unisono. Oggi il sodalizio tra il Vod Dubai International Jewellery Show e l’Arab Fashion Week segna un traguardo storico, riunendo sotto un’unica egida il comparto degli indossabili di lusso. Tale fusione offrirà nuove opportunità agli operatori di settore, garantirà scelte migliori in termini di attività commerciali a livello dell’intera città e supporterà la visione dell’Arab Fashion Council, celebrando Dubai come meta internazionale dello stile”, ha affermato Jacob Abrian, fondatore e amministratore delegato dell’Arab Fashion Council, organizzatore dell’Arab Fashion Week.

Al Vod Dubai International Jewellery Show potranno partecipare sia rivenditori al dettaglio sia esercenti. La fiera sarà aperta dalle 14 alle 22 nei giorni 15, 16 e 18 novembre, e dalle 15 alle 22 il 17 novembre.