Un fatturato aggregato di 900 milioni di euro in crescita dell’1% sull’esercizio precedente e un utile di 3,7 milioni. Sono i risultati a livello consolidato di Conserve Italia ottenuti soprattutto grazie al positivo trend delle vendite delle società controllate estere (+10,3% in un anno).

La capogruppo italiana Conserve Italia ha fatto registrare un buon risultato, con un utile di 5 milioni di euro, grazie alla produttività aziendale e al costante controllo dei costi di struttura che hanno consentito, pur con l’incremento degli investimenti di marketing e beneficiando della riduzione degli oneri finanziari, di incrementare sensibilmente il patrimonio netto aziendale, nonostante una leggera contrazione delle vendite.

In Spagna, la controllata Juver Alimentación ha ritrovato continua a leggere