Il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha inviato una lettera al Consiglio Superiore di Banca d’Italia per aprire la procedura sulla nomina del Governatore. La nomina viene disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio Superiore della Banca d’Italia

La nomina finale spetta al Presidente della Repubblica, mentre l’organismo di via Nazionale si riunirà domattina per valutare la proposta di Gentiloni.

Il nome di Ignazio Visco, l’attuale numero uno di Palazzo Koch al centro delle cronache a seguito della mozione di sfiducia del Partito democratico nei suoi confronti, era il più alto nella rosa dei candidati per il prossimo mandato.