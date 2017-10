Da domani il tirtolo Monte dei Paschi di Siena ritorna in Borsa. La Consob ha autorizzato l’istitutoi a tornare agli scambi in Piazza Affari con le sue azioni e tutti gli altri titoli in precedenza quotati.

L’appuntamento è per domattina, dopo dieci mesi di pausa forzata disposta sempre da Consob il 22 dicembre scorso, quando l’aumento di mercato da 5 miliardi era fallito e si prospettava l’ingresso dello Stato, poi materializzatosi in estate.

Con l’ok della Consob, è stato pubblicato il nuovo documento di registrazione della banca (in cui si riportano tutti i rischi della “nuova” Mps e conseguentemente di chi vi investe) ma anche tempi e modalità dell’offerta di bond senior per i risparmiatori che avevano bond subordinati convertiti in azioni in occasione dell’ingresso dello Stato.

Dimenticati i 15,08 euro a cui era avvenuto l’ultimo contratto, il nuovo prezzo teorico di riferimento saranno gli 8,65 euro per azione a cui sono stati convertiti i titolari di obbligazioni subordinate (mentre lo Stato ha ricapitalizzato a sconto, cioè a 6,49). Valore teorico, però. visto che sconta multipli decisamente superiori alla media di settore. Considerati anche i prezzi praticati oggi over the counter e i risultati dell’asta dei credit default swap sui bond subordinati che si è tenuta giusto un mese fa, gli analisti prevedono che il ritorno sul Ftse Mib avvenga in area 4-4,5 euro, per una valorizzazione complessiva della banca intorno ai 5 miliardi.

Intanto la banca ha ufficializzato che i conti del terzo trimestre saranno approvati non il 27 ottobre, come inizialmente previsto, ma il 7 novembre, quando potrebbe anche essere convocata l’assemblea per il rinnovo del consiglio.