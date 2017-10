LVenture Group, holding di partecipazioni quotata sull’MTA di Borsa Italiana ha nominato Monica Cassano head of communication del gruppo, così da rafforzare il proprio organico e valorizzare la comunicazione di tutte le sue attività. Per 16 anni, Cassano ha lavorato nelle agenzie internazionali JWT e Saatchi&Saatchi, dove ha ricoperto il ruolo di Business Leader sui clienti Toyota e Lexus, per i quali ha gestito la comunicazione integrata. Ha in passato gestito clienti del calibro di Enel, Renault, Fincantieri, Mazda, Lottomatica, Enav, BNL e privatizzazioni.

“Sono entusiasta -ha detto- dell’incarico ricevuto da LVenture Group, una realtà che sta guadagnando sempre più terreno nel panorama italiano e internazionale dell’early stage venture capital. Riuscire ad affermarsi a livello comunicativo non è solo una necessità, ma è ormai un obbligo. Spero di portare un contributo significativo e concreto per realizzare un obiettivo comune e dare a LVenture Group e all’acceleratore Luiss Enlabs il valore che realmente meritano”.