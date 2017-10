Era il 1967 quando Mario Clementoni, che lavorava in un’azienda pesarese produttrice di strumenti musicali, decise di mettersi in proprio e di avviare una produzione di giochi destinati a bambini, un segmento di mercdato che di fatto all’epoca non esisteva e che proprio la Clementoni contribuì a creare.

Il primo giocattolo fu Sapientino, una sorta di robot ante literm che istruiva divertendo. Perchè l’idea del fondatore era quella di autare il òercorso di cerscita ed educativo dei bambini proprio attraversdo il gioco. Un’intuizione felice visti i risultati.

Dodici anni dopo, viene lanciato sul mercato il primo Sapientino Bambina, con scatola rigorosamente rosa, espressamente dedicato alle bambine, «il primo passo di un allargamento della gamma basato su argomenti sempre più specifici» e, al tempo stesso, la conferma di una strategia aziendale che regge ancora oggi: i giocattoli Clementoni sono diventati veicoli di contenuti utili, indipendentemente dalla loro morfologia.

Da allora molta strada è stata fatta. Ma l’idea originaria non è mai stata tradita. Tanto che nel 2014 l’azienda ha avviato un percorso all’avanguardia attraverso l’ideazione di giochi legati a tematiche innovative e cariche di potenziale formativo.

Nascono così i robot progettati per avvicinare i bambini ai rudimenti della programmazione fin dall’età prescolare: l’ultimo prodotto si chiama Doc, il robottino educativo parlante, «con il quale i bambini dai 4 ai 7 anni vengono accompagnati nell’apprendimento di lettere, numeri, colori e forme e aiutati a sviluppare la creatività, le capacità logiche e di risoluzione dei problemi, dove l’errore non è sinonimo di fallimento, ma è il punto di partenza per l’apprendimento».

Oggi, la Clementoni fattura 188 milioni (anno fiscale Aprile 2016 – Marzo 2017), il 60% generato all’estero grazie a una presenza solida in 15 Paesi europei.