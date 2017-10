Conservare la ricevuta del pagamento delle bollette delle utenze è fondamentale per poter dimostrare in ogni momento l’avvenuto pagamento. Ma quanto tempo vanno conservate queste ricevute?

Tutto ciò che rientra nell’erogazione di servizi pubblici di consumo va conservato per 5 anni a partire dalla data di pagamento della bolletta. In questo lasso di tempo, il gestore del pubblico servizio, può richiedere copia del pagamento come dimostrazione della regolarità del versamento.

Quindi se si è pagata una bolletta il 10 ottobre 2017 si può buttare solo dopo 5 anni e solo dopo il 31 dicembre, quindi dal 1° gennaio 2022 il credito cade in prescrizione e quindi non è più esigibile da parte del gestore e il cliente ha diritto a non dover dimostrare il pagamento.

Se invece la bolletta è stata buttata prima dei 5 anni, il cliente dovrà ripagare la bolletta che non risulta contabilizzata dal gestore perché non può dimostrare l’effettivo pagamento.