Per la prima volta è stato attivato in Italia un corso di perfezionamento universitario per “Ad Technology Specialist”, lo specialista nelle tecnologie del digital advertising, il comparto più innovativo e a più alto tasso di crescita di tutto il settore pubblicitario. Un’iniziativa del dipartimento di Matematica dell’Università di Pisa in collaborazione con Opsouth.com, innovativa start up con sede a Pisa che ha fatto dell’Ad Technology il suo core business. Insieme è stata colta un’opportunità dettata da un mercato sempre più in crescita per offrire un percorso formativo e uno sbocco professionale a giovani talenti del corso di laurea in Matematica e, più in generale, agli studenti dell’Università di Pisa, che abbiano una buona formazione matematico-informatica e la voglia di crescere nel mercato del digital advertising.

“È una bella soddisfazione per l’Università di Pisa inaugurare un corso così innovativo nello scenario accademico italiano ed europeo – dichiara il professor Stefano Galatolo – abbiamo ricevuto candidature oltre ogni aspettativa, segno che c’è interesse e l’Università sta rispondendo in modo giusto agli stimoli del mondo del lavoro, dando prospettive nuove ai propri studenti”. I nuovi Ad Technology Specialist saranno in grado di gestire in autonomia l’intero ciclo di una campagna sui media digitali, e di analizzarne l’andamento in ogni fase, al fine di fornire importanti indicazioni si ottimizzazione e sintesi dei numerosi dati prodotti dalle piattaforme. Il corso, sotto la direzione del professor Stefano Galatolo, vedrà la collaborazione attiva del team di Opsouth.com che curerà i contenuti e le lezioni.