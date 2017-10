Più del 40% dei lombardi e del 60% dei veneti si sono espressi ai due referendum regionali svoltisi ieri in Lombardia e Veneto. Un risultato che viene giudicato in terminie stremamente psoitivi daik due governatori, Maroni e Zaia, e dalle forze politiche che hanno promosso la consultazione.

Il Veneto supera il quorum e registra un’affluenza record che rasenta il 60% con i sì al 98%. Il governatore Zaia parla di “Big Bang delle riforme istituzionali”. In Lombardia, dove il quorum non c’era, l’affluenza viene trascinata dal voto nelle valli ma si ferma nel Milanese arrivando intorno al 40%, con il 95% dei sì.

Il leader della Lega, partito che ha fatto dell’autonomia uno dei suoi cavalli di battaglia non a caso parla dunque di “occasione unica”. Ma in ‘casa’ del Carroccio la vittoria del sì riporta sotto i riflettori Luca Zaia che, forte del successo nella sua regione, come uno dei possibili leader per la guida del centrodestra: “Non esiste il partito dell’autonomia, ma dei veneti che si esprimo su questo concetto”, ci tiene a precisare lo stesso Zaia mentre informa che un attacco hacker sta colpendo i siti di raccolta dati. Al di là delle critiche, anche Roberto Maroni si definisce “pienamente soddisfatto per il risultato che arriva al 40%”.