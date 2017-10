Un architetto di 50 anni, Giuseppe Stefano Di Negro, è stato trovato agonizzante la notte scorsa sul ciglio della strada a Sarzana, in provincia di La Spezia. L’uomo è morto prima dell’arrivo dell’ambulanza. Di Negro si trovava a poca distanza dalla sua auto, e aveva il cranio fracassato. È stato visto da due ragazzi che hanno avvertito il 118.

Secondo i primi accertamenti eseguiti dal medico legale, che ha effettuato un’ispezione esterna del cadavere sul posto, l’uomo avrebbe subito alcuni colpi alla testa, uno dei quali particolarmente profondo, che potrebbero essere stati inferti con un corpo contundente. Per questo la polizia del Commissariato di Sarzana e la Squadra mobile della Spezia non escludono l’omicidio. L’auto del professionista, parcheggiata a pochi metri di distanza dal luogo dove è stato ritrovato il cadavere, è stata sequestrata.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine Di Negro era andato a trovare i genitori ed era uscito intorno alle 20.30, probabilmente per incontrare qualcuno. La polizia, per ricostruire gli ultimi movimenti e le relazioni della vittima, sta analizzando anche i telefoni cellulari e il computer dell’uomo.