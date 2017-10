Audi Italia sarà partner di Cortina d’Ampezzo in vista dei Campionati Mondiali di Sci Alpino 2021. In occasione della consegna della flotta Audi Q5 e Audi A6, con gomme invernali Pirelli colorate di bianco e con il logo di Fisi sul fianco, alla Federazione Italiana Sport Invernali di cui Audi è partner da 12 anni, la Casa di Ingolstadt ha annunciato la partnership fra brand dei quattro anelli e Comune ampezzano nell’ambito della strategia legata alla sostenibilità e al territorio.

Audi Italia ha siglato l’accordo con il Comune di Cortina diventando “partner di località”, spiega una nota. La casa automobilistica riconosce così la cittadina ampezzana come una location d’eccellenza dove poter esprimere la propria volontà di sostegno e valorizzazione del territorio, anche in vista dei Campionati Mondiali di Sci Alpino FIS che si svolgeranno nel 2021 e di cui Audi è partner. Un appuntamento a cui Cortina intende presentarsi come location d’avanguardia e laboratorio di innovazione, sostenibilità e performance. Mentre il marchio dei quattro anelli si inserisce nel tessuto locale per valorizzare l’ecosistema montano, sia nel rispetto dell’ambiente sia nel rispetto dei valori di Brand.

Un approccio che prosegue sulla scia delle partnership già in essere con Madonna di Campiglio e l’Alta Badia dove la presenza del brand ha lasciato un segno con la mappatura e fornitura di colonnine di ricarica elettrica Audi, creando così infrastrutture con l’obiettivo comune di incentivare l’utilizzo di nuove tecnologie a basso impatto ambientale.

La presenza di Audi si inserisce anche nel calendario del comune che prevede oltre 260 eventi presenti sul territorio nel corso della stagione. Il big bang di questa partnership avverrà in occasione della 7ma edizione del Cortina Fashion Weekend del 7/9 dicembre, in cui Audi sarà parte attiva delle manifestazioni esclusive che caratterizzeranno questo momento e darà il via ufficiale all’accensione delle luminarie di Natale. Tra gli appuntamenti Audi sul territorio, immancabile la presenza del Brand in occasione della Coppa del Mondo di Sci in calendario il 20 e 21 gennaio 2018, di cui la Casa di Ingolstadt è sponsor a livello internazionale.