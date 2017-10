Da domani martedì 24 ottobre arriverà in edicola il primo numero dell’edizione italiana del magazine ‘Forbes’. Edito da Blue Financial Communication e diretto da Alessandro Rossi, il giornale verrà proposto ai lettori al prezzo di 3,90 euro.

La copertina della prima uscita – dedicata ai protagonisti della moda italiana – ritrae James Ferragamo, in uno scatto di Oliviero Toscani. All’interno, spazio per il ranking del valore delle squadre di calcio europee, la classifica delle prime 100 celebrities al mondo, i consigli per chi vuole vivere alcune delle città più cool del pianeta.

Tra gli inserzionisti pubblitari presenti nel numero di lancioBmw, Audi, Alfa Romeo, Peugeot, Land Rover, Ferrovie dello Stato, Telecom, Eni, Brunello Cucinelli, Fidelity.

Il giornale sarà online anche sul sito Forbesitalia.com. Il portale che sarà diretto da Marco Barlassina, alla sua produzione autonoma, affiancherà anche contenuti di Forbes.com e le speciali classifiche, con l’obiettivo di raggiungere 1 milione di utenti unici al mese con oltre 5 milioni di pagine viste.

“A seguito dell’accordo pluriennale stipulato il 27 aprile con la casa editrice Forbes Mediam, ha preso il via la produzione dei vari media che costituiscono il progetto editoriale in accordo con il partner americano: magazine, digital ed eventi con le prime soddisfazioni”, ha commentato Denis Masetti, presidente dell’editrice.