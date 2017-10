Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari è stata eseguita nei confronti di 12 indagati, tra i quali due sindaci, nell’ambito di un’operazione dei carabinieri del comando provinciale di Brindisi. Arresti eseguiti in vari comuni delle province di Brindisi e Bari, nonché a Potenza.

L’ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di Brindisi che ha concordato con le risultanze investigative della compagnia di San Vito dei Normanni, ha coinvolto i due sindaci di Torchiarolo e Villa Castelli (Brindisi), due vicesindaci di Poggiorsini (Bari) e Torchiarolo, nonché vari dirigenti di uffici tecnici comunali, incaricati di pubblico servizio e il direttore Generale dell’Azienda di servizi ecologici di Manfredonia (Foggia).

L’indagine, avviata nel novembre 2014, ha consentito di smantellare un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti contro la Pa, il patrimonio, la fede pubblica e l’amministrazione della giustizia, commessi fino al novembre 2015, per fatti accaduti nelle Province di Bari e Brindisi.

Sono inoltre emersi dall’indagine “finanziamento illecito dei partiti politici e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nonché favoreggiamento della prostituzione, molteplici ipotesi delittuose di falso e altri reati minori, finalizzati a sostenere il buon esito dei patti corruttivi”.