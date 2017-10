Tragedia questa mattina a San Fermo della Battaglia. Un uomo e i suoi quattro figli sono rimasti coinvolti nell’incendio scoppiato in un appartamento all’interno di una palazzina a quatro piani al confine tra i comuni di Como e San Fermo della Battaglia, in via per San Fermo. Il bilancio è drammatico: il padre, 49 anni, è morto sul posto mentre tre dei figli sono deceduti dopo il trasporto in ospedale. Gravissima una quarta bambina. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e polizia. A quanto si è appreso, sarebbe stato il padre ad appiccare dolosamente l’incendio per motivi da accertare. A far propendere verso l’ipotesi dell’incendio doloso, ci sarebbe la scoperta da parte dei vigili del fuoco di materiale accatastato nell’appartamento.

I bambini (tre femmine e un maschio, di età compresa tra i 4 e i 14 anni) sono tutti rimasti intossicati dal fumo. Le loro condizioni sono apparse da subito disperate. Due bambine sono state portate all’ospedale Sant’Anna: per entrambe è stato constatato decesso dopo prolungata rianimazione cardiopolmonare. Un altro bimbo è stato portato al Valduce di Como, ma anche per lui non c’è stato nulla da fare. In gravissime condizioni all’ospedale di Cantù anche la terza figlia femmina, nataa 2012, che lotta tra la vita e la morte. La bimba di 5 anni è stata sottoposta a manovre rianimatorie e ha avuto una ripresa dell’attività cardiocircolatoria. Massima cautela da parte delle fonti sanitarie sulle condizioni, poichè la ripresa potrebbe essere solo temporanea e il lungo periodo intercorso in arresto cardiaco rende la situazione particolarmente critica. La piccola è stata portata tramite trasporto su gomma al Buzzi di Milano (sospeso il trasferimento in elisoccorso a Bergamo a causa della nebbia).