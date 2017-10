E’ stato presentato a Enada Roma il nuovo progetto Rimini Amusement Show, il nuovo evento firmato Italian Exhibition Group dedicato al mondo dell’amusement: un settore che sta attraversando una fase di profondi cambiamenti. In programma dal 14 al 16 marzo 2018, in contemporanea a Enada Primavera, il nuovo appuntamento vuole soprattutto intercettare le nuove forme di intrattenimento puro (come gli e-sports e la VR); esaminarne le potenzialità nel prossimo futuro attraverso mostre, convegni, eventi, aree espositive dedicate; attrarre nuovi clienti italiani ed esteri; valorizzare l’aspetto ludico e socializzante dell’amusement.

Rimini Amusement Show si presenta con tre importanti focus: le sezioni ‘Academy’, con incontri di formazione e aggiornamento per gli operatori del settore, ‘Next’, un’area che presenta le innovazioni e le nuove tendenze e ‘Contest’, con gare e tornei con vecchi e nuovi giochi di puro intrattenimento.

Il layout offre i 6.000 metri quadri espositivi del padiglione C3 della Fiera di Rimini, dedicati soprattutto a tutte le merceologie del mondo dell’amusement, dai kiddie rides ai gonfiabili, dagli sport ai giochi per bambini e adulti, dalla realtà virtuale al calciobalilla e al flipper. Se l’universo del gioco cambia velocemente, il mondo fieristico sta al passo e anzi anticipa i tempi, con un progetto innovativo a vantaggio del rilancio del settore.