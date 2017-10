Dal 2019 cambierà il sistema internazionale di misurazione. Cambiano le attuali unità di misura. Dall’infinitamente piccolo alle distanze immense dello spazio, è in arrivo una rivoluzione nella scienza delle misura. Il primo passo sarà la nuova definizione del chilo, seguita da orologi atomici ancora più precisi e sistemi di misura basati sulla teoria della relatività. Le ricadute sulla vita quotidiana si faranno sentire in moltissimi ambiti. ”Ambiente, energia e salute sono le tre direttrici della ricerca che punta ad avere misure sempre più precise”, spiega Massimo Inguscio, presidente dell’Istituto Nazionale per la Ricerca in Metrologia (Inrim).

Quella in corso è la più grande ridefinizione del sistema internazionale delle unità di misura, sin dalla sua fondazione, avvenuta quasi 60 anni fa: cambiano anche l’ampere, che misura la corrente elettrica, il kelvin che definisce la temperatura, e la mole che conta le molecole e gli atomi presenti in una sostanza. L’obiettivo è rimpiazzare gli attuali sistemi che definiscono le quattro unità con costanti fisiche universali e riproducibili da tutti, in modo da rendere accessibile la misurazione precisa ai laboratori di tutto il mondo, con ricadute non solo per la ricerca, ma anche per l’industria.

”E’ importante perché alcune definizioni, in particolare quella del chilogrammo, sono basate su artefatti materiali, anziché su costanti fisiche, e questi non sono affidabili su scale di tempo molto lunghe” ha osservato Giovanni Mana, dell’Inrim, che ha contribuito alla ridefinizione del chilogrammo. Per esempio, ha aggiunto, ”è stato visto che le copie del cilindro di platino iridio conservato nell’Ufficio Internazionale dei Pesi e delle Misure di Parigi (considerato lo standard per impostare le misure che indicano il peso), non pesano più un chilogrammo ma un po’ di più, e questo non permette di replicare misure fatte 100 anni fa”.