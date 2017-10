Un turista spagnolo di 50 anni è morto colpito da un capitello all’ìinterno della Basilica di Santa Croce a Firenze. L’uomo è stato investito dalla pietra, l’incidente è avvenuto dopo le due e trenta del pomeriggio, visto che la prima chiamata ai vigili del fuoco è partita alle 14,52. E’ morto sotto gli occhi della moglie, che si trova ancora dentro la chiesa, accanto al corpo del marito che non sarà spostato fino a quando il magistrato non lo consentirà. ll distacco è avvenuto nei pressi della navata destra, il frammento caduto si chiama tecnicamente peduccio ed è un elemento di rinforzo in pietra, di 15 centimetri per 15 di grandezza. E’ un elemento che fa sostegno a una trave.

Sul posto polizia, vigili del fuoco e il 118 che ha tentato inutilmente di soccorrere l’uomo. Una disperata corsa contro il tempo che però non è riuscita a salvargli la vita. I vigili del fuoco stanno effettuando accertamenti sulla stabilità dell’edificio. La bsailica resterà chiusa fino a domani.