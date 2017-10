La giornalista maltese Daphne Caruana Galizia di 53 anni è rimasta uccisa dall’esplosione dell’auto su cui si trovava a bordo.

Non è chiaro che cosa abbia causato la deflagrazione, ma si sa che la cronista aveva ricevuto minacce di morte, tanto da presentare denuncia quindici giorni fa. La cronista aveva indagato sugli scandali finanziari “Panama papers” e “Malta files”.

Secondo quanto riportano i media locali, la polizia ha identificato l’auto della donna intorno alle tre del pomeriggio. La potenza dell’esplosione ha sbalzato il veicolo fuori strada, sparpagliandone i detriti nell’area circostante. Anche il corpo della vittima è stato trovato fuori dall’abitacolo e non è ancora stato riconosciuto ufficialmente. La tragedia si è consumata a Bidnija, luogo di residenza di Galizia, nelle vicinanze della sua abitazione.

Dopo aver lavorato per anni nel mondo della carta stampata (Sunday Times of Malta, Malta Indipendent, Taste&Fair) Galizia aveva destato scalpore con gli articoli postati sul suo blog personale, Running Commentary. Il sito, uno dei più letti a Malta, ospita inchieste giornalistiche e riflessioni personali. Un giornalismo “senza censure”, non privo di attacchi personali, che le ha causato non pochi guai giudiziari.Il premier maltese Joseph Muscat ha condannato l’episodio parlando di attacco “barbaro”: “Tutti sanno quanto Galizia fosse critica nei miei confronti, ma nessun può giustificare questo atto barbaro”. La cronista, 15 giorni fa, aveva depositato una denuncia dopo aver ricevuto minacce di morte.

Il premier maltese Joseph Muscat ha affermato che ad uccidere la giornalista è stata un’autobomba, precisando che l’esplosione è avvenuta nel pomeriggio dopo che la giornalista era uscita di casa da Mosta, una cittadina vicino alla capitale La Valletta. “Ci sono criminali ovunque si guardi adesso, la situazione è disperata”.

Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ha condannato in un tweet il “brutale omicidio di Daphne Caruana Galizia: tragico esempio di giornalista che ha sacrificato la sua vita per ricercare la verità. Non sarà dimenticata”.