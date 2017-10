Tegola sul sindaco pentastellato di Torino. Il primo bilancio del comune firmato da Chiara Appendino conterrebbe delle irregolarità. In particolarte si contesta la mancata presenza di un debito di 5 milioni di euro Un debito posticipato di un anno che avrebbe permesso di chiudere in equilibrio quel bilancio. Assieme alla sindaca indagato anche l’assessore al Bilancio, Sergio Rolando. La vicenda è inquadrata nell’inchiesta Westinghouse fatta partire da un esposto dell’opposizione.

Il reato contestato alla Appendino è riconducibile all’inchiesta sull’area ex Westinghouse, per un debito “fantasma” di 5 milioni di euro verso Ream scomparso dal bilancio 2016. L’indagine era stata aperta nei mesi scorsi in seguito a un esposto dei capigruppo di opposizione Alberto Morano (lista Morano) e Stefano Lo Russo (Pd). Secondo l’accusa il debito era stato contratto dalla precedente giunta con la società Ream che aveva anticipato la somma per avere un diritto di prelazione sull’area ex Westinghous e sulla quale sarebbe stato costruito un centro commerciale. Debito che avrebbe dovuto essere restituito nel 2017. Ma quei 5 milioni nel bilancio del 2016 sono spariti.

Non lo stesso ragionamento, dice l’accusa, è stato fatto con il credito da 19,6 milioni ricevuto a fine 2016 per la cessione dell’area. A quella cifra avrebbero dovuti essere decurtati i cinque milioni dati in anticipo. E invece la cifra è stata interamente iscritta mentre i 5 milioni sono saltati nel bilancio dell’anno successivo. Una mossa, secondo i pm, che potrebbe essere stata fatta per far quadrare i conti.

“Sono assolutamente serena e pronta a collaborare con la magistratura, certa di aver sempre perseguito con il massimo rigore l’interesse della Città e dei torinesi”. Così il sindaco Appendino, commenta l’avviso di garanzia per la vicenda Ream. “Desidero essere ascoltata il prima possibile al fine di chiarire tutti gli aspetti di una vicenda complessa relativa all’individuazione dell’esercizio di bilancio al quale imputare un debito che questa amministrazione mai ha voluto nascondere”.