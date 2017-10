Tutto come previsto. Il Partito popolare ha vinto le elzioni austriache. E Sebastian Kurz a soli 31 anni sarà il prossimo cancelliere. Magari a capodi un govefrno di coalizione con la destra ultranazionalista di Heinz-Christian Stracheche è balzata al terzo posto poco sotto i socialisti. I Verdi del presidente della repubblica Alexander Van der Bellen non dovrebbero invece entrare in parlamento non riuscendo a superare la soglia del 4%.

“Vi posso promettere che da oggi lotterò con tutte le mie forze per cambiare questo Paese”. Così il ministro degli Esteri e leader dei popolari dell’Oevp Sebastian Kurz, in una prima reazione all’esito del voto che lo vede in vantaggio. “Accetto questa responsabilità con grande umiltà” ha continuato il 31enne, ormai prossimo cancelliere.

“Kurz è il chiaro vincitore di questa tornata elettorale”, ha detto il presidente Alexander Van der Bellen, ricordando che il risultato definitivo sarà comunicato solo giovedì, dopo lo spoglio dei voti per corrispondenza.