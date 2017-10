Al contrario di quanto si pensi, l’amore tra Camilla Shand e il principe Carlo

ha un’ origine tutt’altro che comune. La futura regina, infatti, ha trascorso

la sua prima notte di passione con l’attuale marito nel 1971 mentre era

ancora fidanzata con Andrea Parker Bowles, che poi ha sposato nel 1973.

Il motivo non era una passione incontrollabile o un colpo di fulmine che li

ha uniti per l’eternità , ma la vendetta. La biografa Penny Junor ha dato

infatti una spiegazione davvero inaspettata: Camilla voleva vendicarsi del

suo uomo e della Principessa Anna, sorella di Carlo e sua attuale cognata,

che stavano avendo una relazione clandestina alle sue spalle. “Quando Camilla è stata presentata a Carlo da un’amica

in comune, Lucia Santa Cruz, lui ha pensato che lei fosse carina e speciale – ha raccontato l’autrice all’Henley Literary

Festival – e lei invece ha pensato: “Andrew è con la Principessa Anna, adesso gli do una lezione” e così ha iniziato

una relazione con Carlo”, che era il fratello dell’amante del compagno. Contorto, sì, ma non troppo visti gli scandali

della monarchia britannica. Non certo il principio che ci aspettavamo, quindi, conoscendo l’epilogo di questa storia:

a causa del loro rapporto, infatti, è andato in frantumi il matrimonio tra l’erede al trono e Lady Diana, e oggi Camilla

si sta preparando a diventare la futura regina d’Inghilterra.