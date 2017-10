Un terzo degli italiani sarebbe favorevole ad abbandonare l’Unione europea così come hanno fatto gli inglesi. E il 35% lascerebbe volentieri l’euro per tornare alla lira.

E’ quanto emerso da una ricerca del Laboratorio di Analisi Politiche dell’università di Siena, che con l’Istituto Affari Internazionali e l’appoggio della Compagnia di San Paolo, ha fatto il rapporto sugli italiani e la politica estera. Così accanto alla paura per l’ìimmigrazione incontrollata e la sicurezza emerge un forte scetticismo verso l’Ue.

Dal 2013 a oggi, gli italiani hanno cambiato idea sulle priorità per il Paese. La sterzata decisiva riguarda prima di tutto il tema dei migranti: in quattro anni, nella classifica delle urgenze, la questione migratoria e la gestione degli sbarchi è balzata al primo posto come il primo problema da risolvere, e doppia i vecchi sondaggi, portando ai minimi gli altri temi sociali di politica estera (nel 2013 le priorità erano la promozione delle esportazioni e la difesa dei nostri connazionali all’estero).

E sempre in tema di migranti quattro italiani su dieci vorrebbero che il governo attuasse una politica di deciso respingimento, anche se questo espone i migranti a maltrattamenti disumani nei Paesi d’origine e di transito. Solo il 29% è disposto ad assicurare ai migranti il salvataggio in mare e ad accoglierli sul nostro territorio.