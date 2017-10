Due donne sono morte e diversi studenti sarebbero rimasti feriti in una sparatoria avvenuta all’interno del campus della Technical University di Mombasa in Kenya. Una testimone ha riferito alla Reuters di essere scappata non appena ha sentito la raffica di spari e di aver visto molti studenti coperti di sangue portati via dall’edificio del campus. La polizia al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Non è ancora chiara la dinamica e neanche l’identità degli sparatori. Le università del Paese sono in grande fermento in questi giorni pre-elettorali. Le proteste sono scoppiate giovedì scorso contro l’arresto del deputato Babu Owino, ex leader studentesco accusato di eversione e di incitamento alla violenza. Le autorità in seguito agli episodi di violenza che hanno provocato il ferimento di 27 studenti, hanno deciso di chiudere l’università di Nairobi a tempo indeterminato “per motivi di sicurezza”.