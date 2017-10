Il governo chiederà la fiducia sul testo di legge elettorale Rosatellum 2.0. Una decisione che con il PD vede a favore anche Forza Italia e Lega che pure precisano di votare solo la norma ma non la fiducia all’intero esecutivo. Contrati i 5Stelle che si sentono penalizzati dalla riforma e Mdp.

“Rivolgiamo un estremo appello al Presidente Gentiloni – insiste il capogruppo Mdp Francesco Laforgia – affinché tenga fede all’impegno assunto in aula ed eviti che questo strappo che riteniamo addirittura più grave rispetto a quello sull’Italicum, non venga compiuto”. Segue il “collega” Roberto Speranza: “Mettere la fiducia sulla legge elettorale a pochi giorni dallo scioglimento delle Camere è oltre i limiti della democrazia. Qui si sta scherzando col fuoco”. Senza mezzi termini la posizione dei Cinquestelle: “Se il governo dovesse porre la fiducia sul Rosatellum sarebbe un atto eversivo contro la democrazia, la libertà del voto e la sovranità dei cittadini – tuona il capogruppo alla Camera, Simone Valente – Il tutto con la complicità di Lega e Forza Italia che, sulla carta,sono all’opposizione, ma che fanno parte di questo grande e vergognoso inciucio contro i cittadini”. Rincara la dose Luigi Di Maio: “L’intento è distruggerci, quello che otterranno sara’ rafforzarci. Nei prossimi giorni saremo chiamati tutti a difendere le Istituzioni della Repubblica. State pronti”. Gli fa eco Pippo Civati, il segretario di Possibile: “La fiducia è una vergogna, un atto indegno. Per la seconda volta nella legislatura un governo vuole blindare una legge elettorale, vietando il dibattito in Parlamento”.

Secondo indiscrezioni le elezioni politiche si terrebbero il prossimo marzo, forse domenica 4.