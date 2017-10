Il premio Nobel per la pace 2017 è stato assegnato all’ICAN una coalizione di organizzazioni non governative di oltre cento Paesi del mondo impegnate per abolire le armi nucleari.

La motivazione: “Per il suo lavoro nell’attirare l’attenzione sulle catastrofiche conseguenze umanitarie di qualsiasi uso delle armi nucleari e per i suoi sforzi innovativi per arrivare al divieto delle stesse”.

Una proclamazione a sorpresa che ha smentito le indiscrezioni circolate nelle ultime ore che davano per possibili vincitori Papa Francesco, l’Alto rappresentante Ue per la politica estera Federica Mogherini e altri personaggi.