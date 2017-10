Il terrorista Cesare Battisti da anni rifugiato in Brasile per sfuggire all’ergastolo in Italia è stato fermato dalla polizia brasiliana mentre cercava di fuggire in Bolivia. Il caso è diventato una priorità per la nostra sede diplomatica in Brasile. Già latore di una richiesta ufficiale da parte dell’allora primo ministro Matteo Renzi, l’ambasciatore Antonio Bernardini si è subito attivato per cercare di capire come e perché fosse stato arrestato l’ex terrorista dei Pac (Proletari armati per il comunismo), poi diventato un brillante scrittore di noir in Francia, condannato in contumacia a due ergastoli per omicidio e concorso in omicidio di quattro persone nei lontani anni ’80 del secolo scorso.

Fermato per un controllo casuale dalla polizia stradale (Pfr) lungo la grande arteria che porta verso la frontiera con la Bolivia, nello stato del sudovest di Mato Grosso do Sul, Battisti fornisce agli agenti i suoi documenti ufficiali. Ormai è un residente a tempo indeterminato in Brasile. Non gode più dello stato di “rifugiato politico” che gli era stato concesso nel 2010 dall’allora presidente Luiz Inàcio Lula da Silva. Una volta arrivata a Planalto, Dilma Rousseff aveva ceduto in parte alle pressioni italiane e pur confermando il no all’estradizione aveva depennato quella formula che le era sembrata eccessiva.