Ancora un passo avanti nel cosiddetto politricamente corretto tutto e solo contro i nostri valori tradizionali. In Gran Bretagna in molte scuole del Sussex e dell’Essex la sigla tradizionale del calendario gregoriano (a.C. e d.C.) verrà sostituita con “B.c.e.” “C.e.”, ovvero Prima dell’era comune ed Era comune. L’obiettivo è quello di compiacere il politicamente corretto. Nel nuovo programma per le scuole, come riporta il Daily Mail, si legge: “B.c.e. e C.e. verranno da oggi utilizzati per mostrare sensibilità nei confronti di coloro che non sono cristiani”.

Un occhio di riguardo per i musulmani, in particolare. Il problema è che anche l’imam Ibrahim Mogra, persona evidentemente più seria degli anticristiani britannici, è contrario a questo cambiamento e afferma che il calendario gregoriano “non arreca nessuna offesa alla comunità musulmana”.

L’ex arcivescovo di Canterbury, Lord Carey, ha definito l’iniziativa “una grande vergogna” e dice di non aver “mai incontrato un singolo leader musulmano o ebraico offeso dal calendario gregoriano”.

Solamente un mese fa, la Lidl aveva deciso di cancellare le croci dalle confezioni di cibo greco, dando questa motivazione: “Siamo un’impresa che rispetta la diversità e questo desiderio è alla base della scelta adottata per questo imballaggio”. E anche il Real Madrid ha deciso di rimuovere la croce dallo stemma delle maglie che vengono vendute negli Emirati, in Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrein e Oman.

L’anno scorso a Rochester è stata oscurata l’immagine di san Giovanni evangelista per non turbare i viaggiatori non cristiani. E, tornando ancora indietro nel tempo, anche la Nasa aveva scoraggiato l’uso di “prima di Cristo” e “dopo Cristo”, spingendo per usare i termini Prima dell’era comune e Era comune. Singolare il fatto che dal primo ottobre l’Arabia Saudita abbia adottato il calendario gregoriano, abbandonando quello islamico.

Solo Papa Francesco non si è mai espresso al riguardo e questo silenzio indigna molti cattolici.