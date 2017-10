“IPAM, piattaforma italiana per i metodi alternativi alla sperimentazione animale , di cui la LAV è rappresentante per l’area animalista, ha lanciato un concorso con in premio 3.000 euro per progetti di ricerca rilevanti nel settore dei metodi alternativi nella ricerca e sviluppo di prodotti farmacologici”. Lo scrive la Lega anti vivisezione sul suo sito.”Questo premio – si legge – vuole essere un incentivo per giovani ricercatori che stanno lavorando a tesi di laurea, o di dottorato, con metodi etici ed innovativi atti alla riduzione e alla sostituzione degli animali nella sperimentazione, per una scienza all’avanguardia e realmente utile per la salute dell’uomo”. Il concorso scade il 16 ottobre 2017 e possono partecipare ricercatori laureati nelle discipline scientifiche con meno di 35 anni. Per informazioni www.ipamitalia.org.