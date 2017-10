Col passare delle ore si allargano i contorni della strage di Los Angeles. I morti sono almeno 58 e più di 500 i feriti, alcuni dei quali gravi.

L’autore degli spari, il 64enne Stephen Paddock, si è ucciso prima di essere catturato dalla polizia. L’uomo, convertitosi all’Islam mesi fa, avrebbe sparato dal 32esimo piano di un palazzo con una mitragliatrice sulla folla presente a un concerto di musica country. L’Isis ha rivendicato l’attacco. Ma per la polizia non si tratta di terrorismo islamico. “Non c’è alcun segnale che indichi un legame del killer di Las Vegas con gruppi del terrorismo internazionale”: ha detto una fonte dell’amministrazione Usa.

Dopo la sparatoria, la polizia ha chiuso la strip, la strada più nota di Las Vegas, all’altezza del Mandalay Bay. Secondo il quotidiano Las Vegas Sun tra i feriti ci sono alcuni spettatori del concerto. Gli spari erano rivolti contro il pubblico della serata finale del festival di musica country Route 91 Harvest music festival.

La polizia di Las Vegas si è diretta al Tropicana Hotel a Las Vegas dopo la segnalazione della presenza di un uomo armato nell’area. Gli investigatori hanno confermato che si stanno cercando “uno o più persone armate in azione” all’interno o intorno al casinò. Secondo il portale di Hollywood Reporter, colpi sono stati sentiti in altre località e ciò indica che il tiratore è in corsa o che ci sono stati più tiratori.

Diverse fonti parlano di “due o tre uomini armati” che sparavano al 32esimo piano dell’edificio, situato sul Las Vegas Boulevard e che adesso è interamente circondato. Una delle vittime è un uomo ritrovato al 32esimo piano dell’albergo: potrebbe essere una guardia di sicurezza. La polizia invita a evitare l’area e a rimanere chiusi negli alberghi.