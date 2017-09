Sarà un manager israeliano arrivato da Vivendi a guidare Tim proprio nel periodo in cui è partito il procedimento per la mancata notifica del controllo sul gruppo da parte di Vivendi. E’ stata sicuramente una giornata particolare per la società telefonica, divisa tra il cda in corso d’Italia e la riunione a Palazzo Chigi del comitato sul golden power, già rinviato un paio di volte e fissato all’indomani del vertice franco-italiano su Stx-Fincantieri a Lione. Come previsto il nuovo capo azienda è Amos Genish, primo manager non italiano a guidare Tim e che avrebbe la piena stima di Vincent Bollorè.

“Abbiamo una chiara visione di lungo termine: vogliamo riportare Tim ai fasti che le competono, contribuendo in maniera determinante alla digitalizzazione del Paese, alla creazione della Digital Italy, attraverso investimenti e persone”, ha commentato entusiasta il presidente esecutivo Arnaud de Puyfontaine, che avrà comunque deleghe importanti sulle linee guida e sulla supervisione “dell’elaborazione e della realizzazione dei piani strategici, industriali e finanziari”. E se il successore di Flavio Cattaneo ha annunciato l’obiettivo di trasformare Tim “in una vera Digital Telco con un futuro ambizioso da disegnare” al vicepresidente Giuseppe Recchi toccherà la gestione della security e del capitolo Telecom-Sparkle.