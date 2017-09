Nell’inchiesta su un presunto traffico illecito di rifiuti che coinvolge Enel, Cementir e Ilva di Taranto, i finanzieri del Nucleo di polizia tributaria di Taranto hanno eseguito nei confronti di Enel Produzione spa un sequestro per l’equivalente dell’ingiusto profitto che avrebbe ricavato, pari a 523 milioni e 326 mila euro, per il periodo settembre 2011-settembre 2016. Gli indagati sono 31, facenti parte delle 3 società, accusati di traffico illecito di rifiuti e attività di gestione di rifiuti non autorizzate. Il sequestro di beni nei confronti di Enel produzione riguarda saldi attivi di conti correnti, quote e/o partecipazioni azionarie, depositi, titoli, crediti, beni mobili registrati e immobili. Nel provvedimento il gip del tribunale di Lecce ha disposto per Enel Produzione, Cementir e Ilva la facoltà d’uso provvisoria degli impianti sequestrati, per un massimo di 60 giorni, subordinata ad alcune prescrizioni.

Per la Cementir di Taranto la facoltà d’uso subordinata alla prescrizione di “cessare l’approvvigionamento di ceneri dalla centrale termoelettrica Enel di Brindisi, nonchè di impiegare, nel proprio ciclo produttivo del cemento, solo ceneri leggere conformi alla vigente normativa”. Infine l’utilizzo dei parchi loppa con i materiali ivi stoccati, dei nastri trasportatori e delle tramogge di pertinenza dell’Ilva di Taranto subordinato alla prescrizione di “procedere alla gestione della loppa come rifiuto secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia ambientale”. L’accusa per l’Ilva Loppa d’altoforno venduta da Ilva alla Cementir di Taranto, per produrre cemento, non conforme agli standard previsti dalle normative vigenti, e ceneri vendute dalla centrale Enel di Brindisi, sempre con lo stesso obiettivo, classificate come rifiuto semplice e che invece, per i suoi componenti, erano da considerarsi pericolose: questo l’oggetto dell’inchiesta che ha portato a numerosi sequestri e che vede 31 indagati. Si tratta di dirigenti di Enel, Cementir e Ilva, società nei cui confronti si procede anche per presunti illeciti amministrativi.