Da qualche giorno le azioni di Carrefour in Francia sono in risalita. Merito, secondo l’agenzia Reuters, delle voci su un possibile interesse di Amazon verso la grande catena di distribuzione d’Oltralpe.

Il titolo di Carrefour, infatti, che era in contrazione di oltre il 16% dal 31 agosto, è aumentato del 3,45%, a 17,09 euro.