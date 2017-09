Un velivolo Eurofighter dell’Aeronautica militare è caduto in mare durante un’esibizione a Terracina, in provincia di Latina. Molte le persone presenti, che hanno assistito sbigottite alla scena. Il caccia faceva parte del reparto sperimentale e la sua esibizione avrebbe dovuto precedere quella delle Frecce Tricolori. Il corpo del pilota, il capitano 36enne Gabriele Orlandi di Cesena, è stato ritrovato. Ancora sconosciute le cause dell’incidente.

Il caccia stava facendo dei volteggi da solo e, arrivato quasi al termine dell’esibizione, si è schiantato in mare di punta, come se il motore avesse perso potenza”, hanno riferito uno spettatore del Terracina Air Show. “Non si è sentito un botto, ma il motore che continuava ancora a girare per un po’ quando il velivolo è finito sott’acqua”, ha aggiunto.