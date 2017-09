Una persona armata di coltello è entrata nella tarda mattina nella sezione civile del tribunale in piazza Matteotti, mentre era in corso un’udienza fallimentare. Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe tentato di colpire un giudice e il presidente del tribuanle è interventuto nel tentativo di evitare l’aggressione. I feriti sono due giudici, un uomo e una donna, uno è stato colpito a un fianco Sul posto polizia con la squadra mobile, carabinieri, finanza e due ambulanze del 118. E’ arrivato anche il sindaco Romizi. Sul posto pure il questore Messina. Traffico bloccato lungo via Baglioni per consentire i soccorsi. Le auto vengono deviate in piazza Italia e tornano indietro lungo viale Indipendenza. L’aggressore è stato arrestato dalla polizia.