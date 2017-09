«Sull’integrazione si giocherà il futuro delle grandi democrazie d’Occidente. Abbiamo, perciò, un forte bisogno di chiarezza e una ricerca così articolata aiuta a far uscire dalle questioni di principio il fondamentale tema dell’integrazione e lo trasforma in una questione concreta su cui riflettere». A parlare è Marco Minniti. Il ministro degli Interni commenta un’inchiesta di un quotidiano che attesta come la maggior parte dei musulmani presenti in italia stenti a integrarsi, quando addirittura non rifiuti del tutto di farlo.

«Sono profondamente convinto che il grado di civiltà di un Paese si misuri soprattutto attraverso due indicatori: il rapporto uomo-donna e quello tra politica e religione, o se preferisce tra Stato e Chiesa. Ebbene, su questi due punti la nostra linea è e sarà una sola: i nostri valori vanno a tutti i costi assimilati».

In astratto, i modelli sono due. Quello assimilazionista, in base al quale l’immigrato deve necessariamente assimilare i valori di fondo della cultura ospite. E quello multiculturale, in base al quale culture diverse possono e debbono convivere nella diversità. Minniti non crede al multiculturalismo: «Chi ritiene che la donna debba essere succube dell’uomo e la legge dello Stato succube della legge di Dio (la sharia) si pone automaticamente fuori dalla nostra civiltà giuridica. Esistono valori non negoziabili, e su questi abbiamo il dovere di non arretrare».

Ma che fare in concreto? Minniti ricorda il Patto siglato lo scorso febbraio con l’Islam italiano che prevede soprattutto adesione ai valori della Costituzione, moschee aperte a tutti, un albo pubblico degli imam, prediche in italiano, trasparenza sui finanziatori delle moschee. Obiettivo del governo, annuncia, è «passare dal Patto all’Intesa, e ciò presuppone che a rappresentare i musulmani d’Italia sia un unico interlocutore. Non so se si rende conto della portata rivoluzionaria di un simile cambiamento…».

A questo si affiancherà nei prossimi giorni un Piano per l’integrazione che ruoterà essenzialmente attorno a due punti chiave: «Incentivare la conoscenza della lingua italiana e incoraggiare al massimo la formazione culturale a partire, ovviamente, dal ferreo rispetto dell’obbligo scolastico».