Un vasto incendio è divampato nella notte alla Roncadin di Meduno (Pordenone), colosso mondiale nel settore delle pizze surgelate che produce quasi mezzo milione di pizze al giorno e da’ lavoro a circa cinquecento persone. Sul posto stanno operando undici mezzi dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Pordenone e dei distaccamenti di Maniago, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. Da qualche minuto sono giunti di rinforzo anche squadre del Comando di Udine. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma il rogo sarebbe molto esteso.L’incendio è esploso verso le 5.40 di stamani e le fiamme stanno divampando nella parte vecchia della fabbrica. Ancora non si conoscono le cause del rogo, sviluppatosi da materiale all’interno dello stabilimento, forse da un nastro trasportatore. Sul posto stanno operando undici mezzi dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Pordenone e dei distaccamenti di Maniago, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo assieme a squadre del Comando di Udine. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma il rogo sarebbe di vastissime proporzioni tanto che il fumo è visibile fino a Maniago.