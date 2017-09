Che accade alla Ryanair? La maggiore compagnia low cost al mondo, quella che fino alla settimana scorsa voleva imporre lo spezzatino di Alitalia per acquisirne le rotte di maggior valore da giorni è in crisi: voli acncellati, aerei a terra, ritardi ecc.

Ma che sta succedendo?

Semplice: piloti e essistenti di volo stanno abbandonando in massa la compagnia. La ragione la spiega un pilota intervistato da AdnKronos.

“Purtroppo i contratti che regolamentano le condizioni di lavoro di Ryanair sono piuttosto pessimi. Tutte le compagnie che operano in Italia, pur non essendo italiane rispettano i contratti di lavoro con le retribuzioni previste, ma Ryanair non lo fa”.La maggior parte dei piloti Ryanair viene assunta con il ‘Contractor’, un contratto di lavoro autonomo. Si tratta di piloti a partita Iva, che non sono assunti direttamente da Ryanair ma da un’agenzia interinale. In questo modo, i piloti non hanno un contratto da dipendente e sono costretti ad aprire una propria società in Irlanda con tutto quel che ne consegue.

“La compagnia fornisce una retribuzione ‘lorda’ per ora di volo schedulata ed effettuata – afferma – senza alcuno stipendio base, malattia e ferie pagate”. E’ bene specificare tuttavia, che non tutti i contratti Ryanair sono uguali. Quello di Max “incide sul 60-70% dei piloti – dice – e non prevede alcuna retribuzione per ferie o malattia. L’unica retribuzione che si percepisce è per le ore di volo effettuate”. Piloti e assistenti di volo devono infatti rispettare limiti orari. “L’ora di volo non corrisponde all’ora di servizio – spiega – in media un pilota vola circa 80 ore al mese, a volte può volarne 60 o 90 ma non va mai oltre le 90 ore in 28 giorni, è una regola europea”.

“Facendo un conto semplice – prosegue l’intervistato che vuol rimanere anonimo – se una pilota vola in media 80 ore e la retribuzione oraria in Ryanair parte da 20 euro, lo stipendio mensile può arrivare a 1.600 euro fino a 2.500-4mila euro, e sfiorare, in alcuni casi, 10mila euro. Tutti lordi”. Cifre non proprio da fame. “Sì, è vero – ribatte il pilota – si possono percepisce anche 8mila euro al mese ma poi non si hanno ferie, contributi, malattie pagate. Niente”.