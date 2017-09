La 500 : una Autovettura inquinante , non catalizzata , uscita di produzione nel 1977 , di potenza modesta , eppure ricercatissima in Italia e all ‘ estero .

Risultano presenti nel parco macchine nazionali più cinquecento d ‘ epoca che auto elettriche . L ‘ 1% delle vetture prodotte è ancora in circolazione .

E’ un ‘ auto che non si rottama più , ma che viene risistemata anche se in pessime condizioni .

Molti Appassionati in Italia e nel Mondo Conservano o Acquisiscono un Modello di 500 d ‘ epoca:

è un fenomeno sociale e di costume che rispecchia la passione per un ‘ oggetto amatissimo , che attraversa generazioni e 60 anni della nostra storia .

Viene scelta dai giovani per il divertimento , i viaggi e momenti speciali quali il matrimonio .

La Festa dei 60 anni prima , poi lo show : per il 24 settembre 4° raduno delle Fiat 500 storiche a Torino .

Vi saranno Esposizione di Modelli d ‘ epoca di ogni categoria e personalizzazione , Intrattenimento e Spettacoli .