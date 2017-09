Il presidente è arrivato all’Onu accompagnato dalla First Lady, Melania, insieme all’ambasciatrice Usa all’Onu Nikki Haley e il capo dello staff della Casa Bianca, John Kelly. Alla seconda giornata del grande summit della politica internazionale che si è aperta ieri al Palazzo di vetro, il suo era l’intervento più atteso.

A Manhattan Trump ha parlato per 41 minuti. Si è concluso con la frase: “Dio vi benedica, Dio benedica le nazioni del mondo e Dio benedica gli Stati Uniti d’America”, ed è cominciato con i suoi risultati: “Gli Stati Uniti hanno fatto molto bene dalla mia elezione”. Poi, un rapido riassunto, “la Borsa è a livelli record e l’occupazione in aumento”. Quindi bene, “sono tempi di opportunità straordinari”, ha puntualizzato.

Una frase in netto contrasto con quella pronunciata poco prima dal Segretario generale Onu Gutierrez , che ha aperto i lavori anche lui con il suo primo discorso da quando è diventato numero uno del Palazzo di Vetro, a gennaio scorso: “Siamo un mondo in pezzi, abbiamo bisogno di un mondo in pace”. Parole schiacciate dal presidente Usa in una morsa di vetro: “Se la Corea del Nord continuerà a provocarci, non avremo altra scelta che distruggerla”, ha detto premettendo ciò che sempre ricorda ai leader internazionali: “Metterò sempre gli Stati Uniti al primo posto”. Gli Stati Uniti che “vogliono essere un esempio per tutti. Io difenderò sempre gli interessi americani” ha continuato. “Noi non vogliamo imporre il nostro stile di vita” ha precisato per ricordare poi come gli americani abbiano sempre pagato “il prezzo più alto” per difendere la libertà, anche di altri Paesi.

“E non abbiamo combattuto perché volevamo un’espansione territoriale” in quanto, “noi vogliamo amicizia e armonia, non conflitto e guerra”. A meno che non provocati: “Non possiamo più permettere che ci si approfitti di noi”.

Trump Concentra Poi il Suo Discorso sugli ‘Stati Canaglia’ :”Sono una minaccia per il mondo, se non affronteremo i ‘pochi cattivi’, trionferà il Male”.”Dobbiamo rispettare leggi e culture e affrontare la minaccia del terrore, composto da pochi regimi , incuranti dei diritti umani” . Prosegue : “Lo Abbiamo Visto pensando alla sorte di un nostro connazionale , morto pochi giorni dopo il suo rientro in patria “. (Otto Warmbier , studente di 26 anni arrestato dalla polizia nordcoreana , riconsegnato alle autorità Usa e morto pochi giorni dopo in circostanze oscure,ndr).”La denuclearizzazione è l ‘unico futuro , se ci attaccheranno li distruggeremo. Ci sono paesi che sostengono Pyongyang (da lui definito ‘Rocket Man) , e’ inaccettabile”. In questo contesto ha ringraziato Mosca e Pechino per aver votato nuove sanzioni in seno al consiglio di sicurezza Onu , anche se entrambi contrari a qualunque soluzione armata.