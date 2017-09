A pochi giorni di distanza dall’altro un nuovo più violento sisma ha colpito il Messico. Si tratta di un terremoto di magnitudo 7.1 che ha interessato parte del Paese, comprese Città del Messico e Puebla. Il primo bilancio è di almeno 248 vittime. Nella capitale sono crollate decine di edifici, tra cui una scuola dove sono morti quattro adulti e 26 bambini. Altre decine di persone sono intrappolate sotto le macerie. La maggior parte delle vittime è stata registrata nello Stato di Morelos.

La scossa. avvenuta martedì quando in Italia erano da poco passate le 20, ha devastato il Paese nel 32esimo anniversario del sisma del 1985 e a dodici giorni dal terremoto di 8.2 che ha provocato oltre cento vittime. L’epicentro è stato localizzato a pochi chilometri da Chiautla de Tapia, a Puebla, a 50 chilometri di profondità.

Sono molti gli edifici che hanno subito danni di una certa importanza a Città del Messico. Fortemente danneggiato anche lo storico stadio Atzeca, il tempio del calcio messicano che fu teatro di Italia-Germania 4-3, la “partita del secolo” giocata nei Mondiali del 1970. La curva è stata letteralmente spaccata in due.

“Il 40% di Città del Messico e il 60% dello Stato di Morelos è senza elettricità”, ha detto in un messaggio al Paese il presidente Enrique Pena Nieto. “Questo sisma rappresenta una dura e dolorosa prova per il Paese”, ha aggiunto. Nel complesso sono oltre quattro milioni le persone rimaste al buio in tutto il Paese.